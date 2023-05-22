Подмосковье 22 мая 2023, 10:51 Эколагерь для подростков откроется в Балашихе летом

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Эколагерь для подростков откроется в Балашихе 1 июня. Он будет работать на базе молодежного центра «Новый свет» до ноября.

Отправиться в эколагерь смогут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята будут официально трудоустроены.

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Они помогут коммунальным службам в благоустройстве, а также будут работать в социальных учреждениях и молодежном центре. Подростки не только заработают, но и посетят различные тренинги и мастер-классы.

Летняя оздоровительная кампания стартует в Подмосковье 29 мая. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усилят контроль за безопасностью летнего отдыха детей.

«Заканчивается учебный год, уже совсем скоро прозвенит последний звонок, будут экзамены. Наша задача — максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом», — отметил губернатор.

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