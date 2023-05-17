Подмосковье 17 мая 2023, 21:13 Экоинспекторы выявили 3 нарушителей правил перевозки строительного мусора в Красногорске ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ вместе с сотрудниками Минэкологии и МВД провели экорейд в Красногорске. Во время проверки специалисты выявили трех нарушителей правил перевозки крупногабаритного строительного мусора. Объем отходов составил 30 кубических метров.

Всего инспекторы проверили 13 большегрузов.

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«В отношении водителей, у которых не обнаружилось специального разрешения, были составлены административные протоколы, а их транспортные средства задержаны. Стоит отметить, что штрафы внушительные: от 40 до 70 тысяч рублей для физических лиц и от 60 до 200 тысяч рублей для юридических», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

С начала мая в Подмосковье выявили 93 недобросовестных перевозчика строительного мусора. Сумма штрафов составила более трех миллионов рублей. Оформить талон на перевозку ОССиГ можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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