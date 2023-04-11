Подмосковье 11 апреля 2023, 14:28 Экоинспекторы Подмосковья напомнили правила охоты на пернатую дичь

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Сезон охоты на пернатую дичь стартовал в Подмосковье в конце марта. На этом фоне инспекторы эконадзора напомнили некоторые тонкости данного занятия.

Весной разрешена охота на селезней, уток, гусей, а также самцов вальдшнепов, тетеревов и глухарей, однако, есть нюансы, связанные со сроками и количеством разрешенных для добычи птиц. Так, охота на селезней с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия возможна на территории всех округов Подмосковья с 20 апреля по 10 мая 2023 года. Охота на селезней без подсадной утки с чучелами разрешена в южных муниципалитетах с 1 по 10 апреля, а в северных — с 8 по 17 апреля.

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«Министерство ведет учет численности охотничьих ресурсов на территории области, следит за законностью их добычи и вовремя пресекает нарушения. Только за прошлый год в Подмосковье выявлено 344 административных правонарушения в данной сфере, большая часть которых квалифицирована как нарушение правил охоты», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По нормам охоты, в день можно добыть пять селезней кряквы и пять селезней других видов уток, три вальдшнепа и пять гусей. Тетерева и глухаря можно добыть не более одной особи с тока, на котором находятся не менее пяти птиц.

Охотничья деятельность является легальной только при наличии разрешения и путевки, выданной охотнадзором.

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