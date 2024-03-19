Подмосковье 19 марта 2024, 13:40 Экоакцию по сбору вторсырья провели в Удельнинском центре внешкольной работы в Раменском

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Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» поддержал акцию по сбору вторсырья «Сохраним природу вместе» в Раменском. Всего за несколько часов воспитанники Удельнинского центра внешкольной работы и их родители собрали почти 160 килограммов полезных фракций.

В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали, что во время акции дети и их родители сдали больше 65 килограммов макулатуры, 44 килограммов пластика, 28 килограммов стекла и шести килограммов металла. Принесенные крышки от питьевых бутылок потянули на 15 килограммов.

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С начала учебного года в Удельнинском центре собрали и отправили в переработку уже тысячу килограммов полезного вторсырья. Все фракции отвезли на КПО «Восток».

Следующая акция по сбору вторсырья на переработку запланирована на 20 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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