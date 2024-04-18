Подмосковье 18 апреля 2024, 20:06 Экоактивисты устроили субботник в парке Пехорка в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Активисты Балашихи провели большой субботник в городском парке Пехорка. Началось мероприятие с зарядки. После того как все размялись, волонтеры приступили к уборке территории.

Идею провести акцию предложили в экологическом лагере при молодежном центре «Новый свет». Инициативу поддержали в управлении по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха. К субботнику присоединились молодогвардейцы, волонтеры Подмосковья и участники Всероссийского сообщества «Движение первых». Всего около ста человек.

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Апрель — месяц чистоты и порядка. В Балашихе проводят экологические лагеря, участники каждый день приводят в порядок общественные территории округа.

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