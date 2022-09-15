Екатерина Лобышева стала депутатом Мособлдумы по Воскресенскому округу | 360°

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Екатерина Лобышева стала депутатом Мособлдумы по Воскресенскому округу

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В Подмосковье в минувшие выходные прошли дополнительные выборы депутата Московской областной умы по Воскресенскому одномандатному избирательному округу. За право стать народным избранником боролись пять кандидатов. Из них самое большое количество голосов избирателей получила кандидат от «Единой России» Екатерина Лобышева.

Екатерина Лобышева стала победителем прошедшего в регионе голосования. Теперь она стала депутатом Мособлдумы, ей уже вручили соответствующее удостоверение и нагрудный знак. Свои поздравления новоиспеченному депутату выразил спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов. Он пожелал ей больших успехов на новом рабочем месте.

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Ранее губернатор Подмосковья прокомментировал выборы, которые состоялись в Московской области в прошлом году. Он отметил, что голосование в регионе прошло успешно. Андрей Воробьев добавил, что каждый год такое событие становится мерилом успешной работы.

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