Воробьев назвал выборы в Подмосковье мерилом успешной работы

Сентябрьские выборы в Московской области прошли успешно. Такое политическое событие всегда является мерилом работы, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в этом году депутаты из региона участвовали в выборах и в Мособлдуму, и в федеральную Госдуму.

«Выборы показали, что они были сложные. Все присутствующие здесь были вовлечены во встречи, разговоры, наказы. Потому что побеждать каждый раз в этой жизни сложнее, чем в предыдущий. По крайней мере так часто случается», — сказал глава региона.

В связи с этим Воробьев отметил важность особых подходов к коммуникации, потому что, помимо рейтингов, есть и социальная психология, которая предполагает гораздо более сложные взаимоотношения.

«Это отношение друг к другу, это влияние друг на друга и то, как люди относятся друг к другу. Тем более эти выборы мы прошли успешно», — добавил губернатор.

Он обратил внимание, что следующие выборы пройдут в 2023–2024 годах. И все трансформации, в частности электронное голосование, будут подталкивать подходить к коммуникациям, к тому, чтобы заручиться доверием населения, совершенно другим путем, пояснил Воробьев.

«Здесь мы должны думать сегодня, как объяснять логику своих действий: что мы делаем, когда мы делаем и почему мы делаем», — заключил глава региона.