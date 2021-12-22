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    22 декабря 2021, 14:43

    Воробьев назвал выборы в Подмосковье мерилом успешной работы

    Ольга Назаркина, Юлия Булыгина

    Сентябрьские выборы в Московской области прошли успешно. Такое политическое событие всегда является мерилом работы, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Воробьев назвал выборы в Подмосковье мерилом успешной работы

    Он напомнил, что в этом году депутаты из региона участвовали в выборах и в Мособлдуму, и в федеральную Госдуму.

    «Выборы показали, что они были сложные. Все присутствующие здесь были вовлечены во встречи, разговоры, наказы. Потому что побеждать каждый раз в этой жизни сложнее, чем в предыдущий. По крайней мере так часто случается», — сказал глава региона.

    В связи с этим Воробьев отметил важность особых подходов к коммуникации, потому что, помимо рейтингов, есть и социальная психология, которая предполагает гораздо более сложные взаимоотношения.

    «Это отношение друг к другу, это влияние друг на друга и то, как люди относятся друг к другу. Тем более эти выборы мы прошли успешно», — добавил губернатор.

    Он обратил внимание, что следующие выборы пройдут в 2023–2024 годах. И все трансформации, в частности электронное голосование, будут подталкивать подходить к коммуникациям, к тому, чтобы заручиться доверием населения, совершенно другим путем, пояснил Воробьев.

    «Здесь мы должны думать сегодня, как объяснять логику своих действий: что мы делаем, когда мы делаем и почему мы делаем», — заключил глава региона.