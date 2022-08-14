Егорьевскому футболу исполнилось 110 лет

История футбола в Егорьевске началась в 1912 году. Тогда в городе прошел первый футбольный матч между командами Бардыгинской и Хлудовской мануфактур.

Именно купцам земля Егорьевска обязана появлением футбола.

«Со счетом 3:1 выиграла „Бардыгинская“ команда. Вот мы взяли это за основу, и вот с этого дня, получается, 110 лет», — рассказал председатель федерации футбола городского округа Егорьевск Армен Язерян.

После этой победы команда из Егорьевска вышла на всесоюзный уровень. На протяжении двух лет она успешно выступала на розыгрышах Кубка СССР, становилась чемпионом РСФСР.

До сих пор футбол в Егорьевске один из самых популярных видов спорта. Им занимаются мальчики от четырех лет, на поле выходят и ветераны. В округе также тренируют лучших спортсменов. В 2003 открылась школа олимпийского резерва. А в этом году появилось отделение для девочек. Открыть подобную секцию планируют и в местной спортивной школе.

Недавно в Егорьевске появился музей футбола. Первый экспонат продемонстрировали на празднике. Это была ретроформа, такая же, как та, в которой выступал заслуженный мастер спорта СССР Василий Карцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов — это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.