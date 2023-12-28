Подмосковье 28 декабря 2023, 15:59 Егорьевск стал самым привлекательным округом Подмосковья для инвестиций в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике Московской области назвал топ инвестиционно-привлекательных округов в 2023 году. За 12 месяцев в Подмосковье через торги реализовали 505 коммерческих объектов и 61 участок для сельхозпроизводителей.

Самым привлекательным для инвестиций стал Егорьевск — здесь реализовали 31 объект. Затем идут Богородский округ, Подольск, Электросталь и Коломна.

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Напомним, основный принцип торгов — предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Для участия необходимо получить электронную подпись и зарегистрироваться на площадке, где будет проходить аукцион.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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