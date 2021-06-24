ЕГЭ по информатике в Подмосковье впервые сдали на компьютерах
Подмосковные школьники впервые сдали ЕГЭ по информатике на компьютерах. Экзамен прошел штатно благодаря хорошей подготовке. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.
«Впервые экзамен по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме. Ребята и организаторы много тренировались, чтобы все прошло без сбоев, благодаря чему экзамен прошел штатно», — отметила Каклюгина.
По словам зампреда подмосковного правительства, экзамены прошли в 171 пункте. Три из них организовали на дому. Завтра будет второй день сдачи ЕГЭ, к которому уже все готово. Каклюгина уточнила, что результаты этого испытания будут известны к 8 июля.
Ранее стали известны первые результаты единого государственного экзамена в Московской области. 210 выпускников получили по 100 баллов по географии, химии и литературе. Почти 15% школьников получили за первый экзамен более 80 баллов.