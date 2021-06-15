Первых стобалльников ЕГЭ назвали в Подмосковье

Стали известны первые результаты Единого государственного экзамена. В Московской области 210 человек получили по 100 баллов по географии, химии и литературе. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 210 школьников из Московской области получили максимальную оценку — 100 баллов. Из них 162 выпускника получили высший балл по литературе, 41 — по химии и еще семь выпускников заработали высший балл по географии», — уточнила Каклюгина.

Она добавила, что количество школьников, которые сдали экзамен успешно, по сравнению с прошлым годом уже увеличилось. Почти 15% выпускников получили за первый экзамен более 80 баллов.

«Стобалльных результатов тоже довольно много. Ребята большие молодцы. В этом году мультистобалльники по ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников — по 150 тысяч рублей. Это отличная мотивация», — заключила зампред.

Все результаты ЕГЭ можно посмотреть на сайте РЦОИ Московской области. Для этого нужно ввести фамилию и имя ребенка, а также номер его паспорта.