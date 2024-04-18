Подмосковье 18 апреля 2024, 14:30 Ефима Аранчука из Подольска поздравили со 100-летием Пресс-служба городского округа Подольск

Читать 360tv в

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил участника Великой Отечественной войны Ефима Самойловича Аранчука со 100-летним юбилеем. Ветерану передали подарки и поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и президента Владимира Путина.

«Это большое событие не только для близких Ефима Самойловича, но и для всего нашего городского округа. Честью для меня стало увидеть героя лично, пожать его руку и сказать слова благодарности от лица всех подольчан», — сказал Григорий Артамонов.

Реклама

Ефим Аранчук отправился на фронт 19-летним парнем. Попал в минометный батальон. Храбро сражался с фашистами, в 1945 году воевал в Румынии. Награжден орденами «За победу над Германией», «За отвагу» и другими.

Пресс-служба городского округа Подольск Пресс-служба городского округа Подольск Пресс-служба городского округа Подольск Пресс-служба городского округа Подольск Пресс-служба городского округа Подольск Пресс-служба городского округа Подольск

После войны Ефим Самойлович окончил Минский политехнический институт и по распределению попал в Подольск, где стал начальником первого Подольского пассажирского автохозяйства. Его руководство выпало на непростые времена, работу пришлось выстраивать практически с нуля. Но Аранчук справился и создал предприятие, которое сейчас носит название автоколонны «Мострансавто» № 1788.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».