Подмосковье 03 февраля 2023, 15:49 Единый расчетный центр Подмосковья выбрал лучшие территориальные управления в 2022 году

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Территориальные управления «Серпухов» и «Зарайск» стали лучшими отделениями Единого расчетного центра Подмосковья в 2022 году. МосОблЕИРЦ подвел итоги работы офисов за 12 месяцев.

По итогам четвертого квартала 2022 года лучшими стали управления «Зарайск» и «Электросталь», а за год — «Зарайск» и «Серпухов».

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«Я испытываю гордость за наш коллектив. Мы показали высокие результаты по сборам платежей, качеству обслуживания и высокому уровню ответственности друг перед другом и нашими клиентами», — отметила победу начальник управления «Зарайск» Валентина Павлова.

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«Благодарю за высокую оценку нашего труда! Мы честны, отдаем много сил служению своему делу, стараемся выполнять обязанности добросовестно и качественно», — сказал начальник управления «Электросталь» Лилия Суркова.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что МосОблЕИРЦ имеет 176 офисов в регионе. Это система, которая помогает слаженно работать всей системе ЖКХ Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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