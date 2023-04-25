25 апреля 2023, 23:58
Единый день выборов депутатов пройдет в Подмосковье 10 сентября
Единый день голосования депутатов состоится в Подмосковье 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Выборы представителей муниципальных советов пройдут в Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайске, Талдоме, Черноголовке, Павловском Посаде и Серпухове. От принятых в ходе голосования решений гражданами округов зависит будущий уровень жизни и развития города.
Реклама
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона пройти опрос о желаемых переменах.
Депутаты
выборы
Реклама
Реклама