Единый день голосования в Московской области прошел без нарушений. Безопасность избирателям в регионе обеспечили на самом высоком уровне. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Слава Богу, голосование у нас прошло без каких-либо нарушений. И система безопасности, спасибо Управлению внутренних дел, была также обеспечена на необходимом высоком уровне. Что касается результатов, то мы видим высокие, хорошие результаты в муниципальные органы власти», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что теперь народным избранникам предстоит включиться в работу: составить план действий по тем темам, которые волнуют жителей и являются приоритетными для того или иного подмосковного города.

«Это серьезная работа, которую мы, политический блок, должны провести и еще более тесно общаться с жителями: какие темы волнуют тот или иной город», — подчеркнул губернатор и добавил, что готов лично ездить на встречи с людьми, чтобы дать исчерпывающие ответы на все вопросы.

Единый день выборов в России прошел 13 сентября. В Московской области состоялись муниципальные выборы в органы местного самоуправления.