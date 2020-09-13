Единый день голосования проходит в России. Онлайн-трансляция

13 сентября — единый день голосования в России. В 83 регионах сегодня проходят выборы разного уровня. В этом году впервые голосование шло три дня, чтобы защитить избирателей от вероятности заразиться коронавирусом. 11 и 12 сентября были дополнительными днями, а 13 сентября, воскресенье, — основной. «360» ведет прямую трансляцию.

10:51. Загорелся избирательный участок в Воробьевском районе Воронежской области в ночь на 13 сентября. Пламя уничтожило почти 400 бюллетеней за первые два дня досрочного голосования, рассказал председатель избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев.

10:43. Выбирают и руководителей регионов. Больше всех свои голоса отдали в Еврейской автономной области (57,89%). А вот жители Иркутской области активностью не порадовали — 15,64%.

10:42. Самая высокая явка на дополнительных выборах в Госдуму оказалась в Татарстане — 56,64%. Меньше всего бюллетеней заполнили в Ярославской области — 10,47%.

10:40. Проголосовать 13 сентября разрешили и на дому.

10:36. Более 160 тысяч человек уже проголосовали досрочно на основных выборах в Московской области. Они отдавали голоса за депутатов семи подмосковных городских округов — Балашихи, Лыткарина, Дмитровского городского округа, Подольска, Фрязина, Электростали и Молодежного. Явка — 17,12%.

10:32. В ЦИК не получали жалобы на тему придомового голосования — Памфилова.

Источник фото: телеканал «360»

10:31. Голосование сегодня проходит только в стационарных избирательных участках.

10:28. Юрия Бездудного избрали главой Ненецкого автономного округа. Такое решение приняли окружные депутаты на 29-й сессии.

10:20. 205 670 наблюдателей задействованы на выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции.