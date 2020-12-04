Более 2300 человек уже привили от коронавируса в Подмосковье
Замминистра здравоохранения региона Нина Свешникова рассказала о ситуации с вакцинацией от коронавируса в области.
«В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина Подмосковье проводит подготовку к проведению массовой профилактики COVID-19. Всего планируется развернуть 94 точки вакцинации к середине декабря, уже готовы 75 из них. Эти точки будут принимать более 3750 пациентов в сутки. Фактический прием пациентов ведется на 45 точках», — сказала она.
В остальные ведется поставка холодильного оборудования, поскольку вакцина требует особых условий хранения при −18 градусах.
Московская область получила 7044 дозы вакцины «Спутник V». Прививку сделали более чем 2300 человек, среди которых 1800 тысячи медицинских работников и почти 300 учителей. Они относятся к группе риска.
«Когда мы развернемся в полном объеме, сможем прививать до 4500 человек в день», — заключила Свешникова.