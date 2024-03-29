Подмосковье 29 марта 2024, 15:13 Единственная женщина-оператор котельной Химок рассказала о своей работе Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Единственная женщина-оператор котельной в деревне Юрлово под Химками Надежда Сидорова рассказала о своей профессии. Она трудится там уже более 20 лет.

Надежда Сидорова выбрала эту профессию, чтобы помочь жителям деревни. Она следит за тем, чтобы в каждом доме было тепло.

Реклама

«Работу свою я очень люблю. Коллектив у меня очень дружелюбный, работать — одно удовольствие. Тем не менее, профессия ответственная. Часто услышишь где-нибудь жалобу на отопление и всегда ищешь варианты помочь людям, сделать, по возможности, потеплее водичку», — рассказала она.

Для жителей женщина организовала экскурсию по котельной. Они узнали, как устроена система водоснабжения и теплосети.

За трудолюбие Надежду поблагодарил депутат Совета депутатов Алексей Федоров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».