29 марта 2024, 15:13
Единственная женщина-оператор котельной Химок рассказала о своей работе
Единственная женщина-оператор котельной в деревне Юрлово под Химками Надежда Сидорова рассказала о своей профессии. Она трудится там уже более 20 лет.
Надежда Сидорова выбрала эту профессию, чтобы помочь жителям деревни. Она следит за тем, чтобы в каждом доме было тепло.
Реклама
«Работу свою я очень люблю. Коллектив у меня очень дружелюбный, работать — одно удовольствие. Тем не менее, профессия ответственная. Часто услышишь где-нибудь жалобу на отопление и всегда ищешь варианты помочь людям, сделать, по возможности, потеплее водичку», — рассказала она.
Для жителей женщина организовала экскурсию по котельной. Они узнали, как устроена система водоснабжения и теплосети.
За трудолюбие Надежду поблагодарил депутат Совета депутатов Алексей Федоров.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Химки
Реклама
Реклама