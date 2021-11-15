Единовременную выплату участникам битвы под Москвой увеличили в 2 раза

Единовременную выплату участникам битвы под Москвой увеличили вдвое в преддверии 80-летней годовщины. Она составит 40 тысяч рублей. Об этом заявила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«К 80-й годовщине битвы под Москвой подмосковные ветераны получат единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей. В этом году выплата увеличена в два раза и поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября, у нас в регионе ее получат 122 ветерана», — сообщила Каклюгина.

Зампред добавила, что выплату выдадут как участникам войны, так и труженикам тыла, всем тем, кто награжден медалью «За оборону Москвы».

«Также в преддверии годовщины битвы под Москвой в школах региона пройдут уроки патриотического воспитания и мужества, а также чествование ветеранов, проживающих в городских округах», — рассказала Каклюгина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с правительством тоже напомнил о приближении знаменательной даты.

«Еще одна тема, которая обращает на себя внимание, — это 80-летие контрнаступления, которое мы традиционно отмечаем 5 декабря, но сейчас круглая дата», — сказал он.

Губернатор попросил Ирину Каклюгину вместе министром по социальным коммуникациям Подмосковья Екатериной Швелидзе подготовить специальную программу для детей. По его словам, он сам в рамках праздничных мероприятий тоже будет встречаться со школьниками, общаться.

«Все, что касается внимания нашим ветеранам. Чрезмерно их не беспокойте, но некоторые из них очень активные, и дайте, пожалуйста, возможность им еще раз рассказать о тех подвигах, тех делах, той обстановке, в которой они жили», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона отметил, что годовщина должна пройти заметно с точки зрения памяти и героизма наших предков.