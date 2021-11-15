Программу для школьников ко Дню воинской славы подготовят в Подмосковье

День воинской славы отмечают в России 5 декабря. В 1941 году в эту дату советские войска начали контратаку под Москвой на армию нацистской Германии. В этом году исполняется 80 лет со дня этого события. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил подготовить специальную программу для школьников.

Глава региона отметил, что современные дети должны знать, что происходило в Подмосковье в тяжелые годы начала войны и какой ценой удалось не допустить захвата столицы. Андрей Воробьев поручил разработать программу заместителю председателя правительства Подмосковья Ирине Каклюгиной и министру по социальным коммуникациям Екатерине Швелидзе.

«Мы должны это помнить. Эта та годовщина должна пройти заметно с точки зрения памяти и героизма наших предков», — пояснил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что намерен сам встретиться и пообщаться со школьниками. Также он отметил, что к работе нужно привлечь ветеранов Великой отечественной войны.

«Некоторые из них очень активные. Поэтому дайте, пожалуйста, возможность им еще раз рассказать о тех подвигах, тех делах, той обстановке, в которой они жили», — подытожил Андрей Воробьев.