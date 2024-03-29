Подмосковье 29 марта 2024, 14:34 Единая диспетчерская служба по коммунальным вопросам заработала в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Читать 360tv в

В Одинцовском городском округе заработала единая диспетчерская служба, призванная стать надежным помощником для жителей в решении различных коммунальных вопросов. Шесть квалифицированных диспетчеров круглосуточно находятся на связи, чтобы оперативно принимать и перенаправлять звонки, включая экстренные обращения не только из Одинцовского округа, но и из Подольска и Красногорска.

Подготовка к открытию ЕДС заняла семь месяцев, в течение которых закупили необходимое оборудование, наладили взаимодействие с жителями и провели отладку системной программы. Современные рабочие места диспетчеров оснастили многоканальными телефонами и мониторами для приема и регистрации заявок в электронном журнале.

Реклама

Пока основное направление деятельности службы — это обслуживание лифтового хозяйства, под управлением которого находится около пяти тысяч лифтов. Кроме того, ЕДС готова оперативно реагировать на коммунальные аварии, такие как прорывы труб, сбои в электроснабжении и проблемы с отоплением.

«Обязанностей у управляющих компаний хватает и зимой, и летом: уборка дворов и подъездов, отопление, водопровод, электричество. Мы полностью готовы помогать в решении этих проблем», — отметил генеральный директор ЕДС Александр Борисов.

Одной из первоочередных задач новообразованной службы является расширение штата сотрудников и налаживание тесного сотрудничества с представителями жилищно-коммунального хозяйства. На официальном открытии ЕДС уже состоялись первые переговоры с коммунальщиками о будущем взаимодействии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».