Подмосковье 09 апреля 2024, 18:29 Дзюдоисты из Лобни привезли 4 награды с первенства Подмосковья Unsplash

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В Подмосковье прошло первенство области по дзюдо среди юношей и девушек 2014–2015 годов рождения. Сразу четыре награды на соревнованиях завоевали спортсмены из Лобни.

В число призеров вошли Тимур Кузнецов, Зограб Заргарян, Амир Салманов и Матвей Мировский. Всего в первенстве приняли участие более 250 спортсменов из 30 городов Московской области. Эти официальные соревнования, включенные в областной календарь.

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По данным общекомандного зачета Лобня вошла в пятерку лидеров, заняв четвертое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. В составе нового комплекса ледовая арена с трибунами на 230 зрительских мест, спортзал, шесть раздевалок, тренерские, инвентарная комната, медицинской блок, кафеи технические помещения.

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