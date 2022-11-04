Дзюдоист из Подмосковья завоевал золото на чемпионате России | 360°

04 ноября 2022, 17:12
Дзюдоист из Подмосковья завоевал золото на чемпионате России
Спортсмен подмосковной сборной завоевал золото по итогам четвертого дня чемпионата России по дзюдо. Чемпион Европы среди юниоров, обладатель «Большого шлема» Матвей Каниковский принес золотую медаль в копилку сборной региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
20-летний Матвей Каниковский выступал в весовой категории до 100 килограммов. В финальной встрече подмосковный спортсмен чистым броском одолел представителя Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрия Довганя.
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Завоеванная Матвеем медаль стала четвертой в активе сборной Московской области. Впереди последний день чемпионата России по дзюдо — состоятся командные соревнования.
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Чемпионат России по дзюдо проходит во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге с 31 октября по 4 ноября. Всего в турнире принимают участие более 500 спортсменов, Подмосковье представляют 23 дзюдоиста.
Ранее стало известно, что кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками спортивной школы в Электростали.
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