Дзюдоист из Подмосковья завоевал золото на чемпионате России | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 17:12 Дзюдоист из Подмосковья завоевал золото на чемпионате России

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Спортсмен подмосковной сборной завоевал золото по итогам четвертого дня чемпионата России по дзюдо. Чемпион Европы среди юниоров, обладатель «Большого шлема» Матвей Каниковский принес золотую медаль в копилку сборной региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

20-летний Матвей Каниковский выступал в весовой категории до 100 килограммов. В финальной встрече подмосковный спортсмен чистым броском одолел представителя Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрия Довганя.

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Завоеванная Матвеем медаль стала четвертой в активе сборной Московской области. Впереди последний день чемпионата России по дзюдо — состоятся командные соревнования.

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Чемпионат России по дзюдо проходит во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге с 31 октября по 4 ноября. Всего в турнире принимают участие более 500 спортсменов, Подмосковье представляют 23 дзюдоиста.

Ранее стало известно, что кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками спортивной школы в Электростали.