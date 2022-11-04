Дзюдоисты из Индии провели тренировку с учащимися спортивной школы в Электростали | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 16:38 Дзюдоисты из Индии провели тренировку с учащимися спортивной школы в Электростали пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Кандидат в олимпийскую сборную Индии по дзюдо Ишаана Каноджиа провел тренировку с воспитанниками спортивной школы по единоборствам в Электростали. Спортсмен приехал в Подмосковье вместе со своим спарринг-партнером Паваном Джаваджи. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта региона.

Реклама

Эта встреча — ответный визит индийских дзюдоистов. В начале октября спортсмены из Электростали Илья Саблин и Руслан Варисов провели мастер-класс и семинар в рамках «Недели дзюдо в Индии» в Мумбае, а также конференцию «Самбо для дружбы».

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Профессиональные спортсмены отмечают, что совместные тренировки с представителями зарубежных спортивных школ — это всегда ценный опыт. Несмотря на то что все представляют одну дисциплину, тренируются и выступают в соответствии с международными правилами дзюдо, — у всех есть свои особенности и техники. Подобные совместные тренировки позволяют расширить комплекс навыков и сделать подготовку к международным турнирам более эффективной.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В рамках дружеского визита индийские спортсмены встретились с главой Электростали Инной Волковой и попробовали чай из настоящего русского самовара.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Инна Волкова отметила, что электростальская школа олимпийского резерва по единоборствам — одна из сильнейших в области. Она выразила уверенность, что опыт и дружба, которыми готовы поделиться наши спортсмены, несомненно, помогут индийским атлетам добиться успеха. В конце встречи глава округа вручила гостям памятные подарки.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Приезд индийских спортсменов реализовали в рамках поддержки развития гуманитарных связей стран — участниц БРИКС. Сейчас прорабатывается вопрос о создании Международного центра развития спорта БРИКС.