Двум сельхозпроизводителям Подмосковья предоставили 300 гектаров земли

Сельхозпредприятия Волоколамска и Раменского получили землю в аренду по программе господдержки. Общая площадь участков составила 300 гектаров. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

Минмособлимущество предоставило земельные участки крестьянско-фермерскому хозяйству из Волоколамска, где выращивают кормовые культуры, и АО Племзавод «Ульянино» из Раменского, где будут разводить крупный рогатый скот. Их площадь составила 108,8 гектара и 203,5 гектара, рассказала Анна Кротова.

Как отметила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, в этом году по программе в аренду без торгов было передано восемь участков общей площадью 500 гектаров.

«Земля фермерам предоставляется для развития или создания фермерского хозяйства. Получить землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения аукциона можно фермерским хозяйствам, участвующим в госпрограмме. Работу по вовлечению земли в хозяйственный оборот мы проводим на системной основе, и реализация программы в сфере развития сельского хозяйства, безусловно, эффективно сказывается на данной отрасли», — отмечает глава министерства.

Фермеры могут стать участниками программы, обратившись в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Договор аренды заключается сроком до пяти лет. Подать заявление можно на портале госуслуг.