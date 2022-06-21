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    21 июня 2022, 13:58

    Двум сельхозпроизводителям Подмосковья предоставили 300 гектаров земли

    Александра Перепечаева

    Сельхозпредприятия Волоколамска и Раменского получили землю в аренду по программе господдержки. Общая площадь участков составила 300 гектаров. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

    Двум сельхозпроизводителям Подмосковья предоставили 300 гектаров земли

    Минмособлимущество предоставило земельные участки крестьянско-фермерскому хозяйству из Волоколамска, где выращивают кормовые культуры, и АО Племзавод «Ульянино» из Раменского, где будут разводить крупный рогатый скот. Их площадь составила 108,8 гектара и 203,5 гектара, рассказала Анна Кротова.

    Как отметила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, в этом году по программе в аренду без торгов было передано восемь участков общей площадью 500 гектаров.

    «Земля фермерам предоставляется для развития или создания фермерского хозяйства. Получить землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения аукциона можно фермерским хозяйствам, участвующим в госпрограмме. Работу по вовлечению земли в хозяйственный оборот мы проводим на системной основе, и реализация программы в сфере развития сельского хозяйства, безусловно, эффективно сказывается на данной отрасли», — отмечает глава министерства.

    Фермеры могут стать участниками программы, обратившись в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Договор аренды заключается сроком до пяти лет. Подать заявление можно на портале госуслуг.