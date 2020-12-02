Двум подмосковным предприятиям одобрили займы ФРП

Компании из Серпухова и Королева получат займы от Фонда развития промышленности (ФРП). Средства предназначены для реализации проектов в Московской области.

Льготные кредиты с одобрения ФРП выделят серпуховскому «Артпласту» и компании «ДСК Стройконструкция» из Королева.

«Артпласт» получит заем по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития», чтобы запустить проект производства экологически чистых бумажных пакетов. Они востребованы на предприятиях общепита, в медицинских учреждениях, строительстве, быту коммунальном и сельском хозяйстве. Сейчас компания каждый месяц производит свыше тысячи тонн полиэтиленовой упаковки.

Бюджет инвестпроекта составил 96,9 миллиона рублей. Из них 31,5 миллиона ФРП может предоставить в виде льготного кредита. Еще 13,5 миллиона компания получит в виде займа от Государственного фонда развития промышленности Московской области.

Благодаря выделенным средствам в «ДСК Стройконструкции» рассчитывают осуществить перезапуск действующего завода. Предприятие действующее и выпускает большеразмерные клееные деревянные конструкции.

После модернизации оборудования вырастет его производительность, повысится качество продукции, расходы сократятся, а ассортимент, наоборот, вырастет. В проект нужно инвестировать 109,7 миллиона рублей. В виде льготного займа в ФРП готовы предоставить 54,8 миллиона.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что Подмосковье находится на первом месте по объему средств, которые предприятия одного региона получили из фонда.

«С начала года займы получили уже 30 подмосковных компаний на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей. В областном фонде развития промышленности льготные кредиты получили восемь предприятий на сумму свыше 354 миллионов», — заключила Зиновьева.