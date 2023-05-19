19 мая 2023, 09:22
Двухнедельная практика началась у художников из детской школы искусств в Воскресенске
Воспитанники художественного отделения детской школы искусств «Лира» в Воскресенске впервые вышли на пленэр. У ребят началась двухнедельная практика.
Юные художники вышли на первый пленэр, чтобы запечатлеть самый красивый момент в году — цветение деревьев.
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«Здесь важна скорость, меткий глаз, послушная рука. Дети показывают все, что успели впитать», — рассказала преподаватель художественного отделения детской школы искусств «Лира» Светлана Мосева.
Практика на свежем воздухе поможет ребятам набить руку и отточить мастерство.
«С натуры рисовать намного интереснее, чем в студии, потому что это все живет. Это не просто — поставили и рисуешь. Это душевно», — поделилась учащаяся детской школы искусств «Лира» Алина Сологуб.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усилят контроль за безопасностью летнего детского отдыха.
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Воскресенск
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