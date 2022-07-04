Двухметровых червей в водоемах Подмосковья назвали неопасными

С началом летнего сезона жители Московской области стали замечать, что в некоторых водоемах обитают длинные водоплавающие черви. Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области рассмотрела обращения и объяснила, что бояться такой живности не стоит.

Черви-волосатики (по-научному — нематоморфы) действительно обитают в некоторых подмосковных водоемах. Они живут в пресной воде и как раз сейчас находятся в периоде спаривания. Для этого они сбиваются в кучи и нередко представляют собой большой шевелящийся клубок из десятков переплетенных между собой особей. Зрелище не из приятных, однако бить тревогу не стоит. В Минэкологии и природопользования Московской области объяснили, что черви абсолютно безопасны для людей. Их целью являются кузнечики, саранча, крупные жуки и другие насекомые. Попавшая внутрь них личинка развивается и активно растет. Для человека же, как и для его домашних питомцев, паразиты угрозы не несут. Если даже кто-то из них случайно проглотит личинку нематоморфа, она погибнет.

«Важно отметить, что поскольку черви являются частью экосистемы, брать их в руки, выносить на берег или убивать не следует — поводов для беспокойства нет», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 59 прудов и озер расчистят к концу года.