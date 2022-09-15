Двухэтажный аварийный дом снесли в Клину | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 14:46 Поделиться Telegram

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Viber Двухэтажный аварийный дом снесли в Клину

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Старый жилой дом № 25 на улице Майдановской в Клину уже давно находился в аварийном состоянии. Спустя больше десяти лет после расселения деревянное здание 1950 года постройки снесли.

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«В 2011 году дом был расселен, жильцам предоставили квартиры в домах на улице 60 Лет Комсомола. С тех пор объект пустовал, в нем случались пожары. В 2022 году администрация городского округа Клин подготовила строение к сносу, и летом этот объект был ликвидирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сейчас земельный участок расчищен от строительного мусора и представляет собой ровную пустую площадку.

На территории городского округа Клин выявлено 175 объектов незавершенного строительства, из них 72 — самовольных. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 122 объекта, что составляет 70% от общего числа. Работа в этом направлении будет продолжена.

Вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Подмосковья — об этом 12 сентября заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что проблему подобных объектов нужно решать так, чтобы это не вызывало беспокойства жителей.

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