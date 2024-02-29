Подмосковье 29 февраля 2024, 14:22 Двух жителей Рузы оштрафуют за незаконный сброс мусора Фото Минэкологии МО.

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Двух жителей Рузы оштрафуют за незаконную перевозку мусора. Они организовали свалки строительных отходов в деревнях округа.

Инспекторы подмосковного эконадзора вынесли поставновление об административном наказании жителя Рузы, который загрузил в самосвал бой бетона и кирпича и вывез их в окрестности деревни Бабино без специального разрешения.

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«Там он сбросил мусор на грунт и был задержан в момент совершения правонарушения. Второй нарушитель организовал незаконную свалку из порубочных остатков и грунтов неизвестного происхождения в деревне Сытьково», — рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Обоих нарушителей оштрафовали на 40 тысяч рублей каждого.

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