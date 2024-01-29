Подмосковье 29 января 2024, 15:07 Двух мужчин оштрафовали за незаконный сброс строительного мусора в Можайске Пресс-служба Минэкологии МО

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Двух мужчин оштрафовали за незаконный сброс отходов в Можайске. Они выгружали строительный мусор на открытый грунт.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, нарушителей задержали, на них составили административные протоколы.

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«Один из граждан выгрузил вне контейнерной площадки отходы ремонта. Второй уличен в том, что на земельном участке незаконно складировал бой кирпича, бетона и другие строительные отходы», — сказал министр.

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