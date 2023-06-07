Подмосковье 07 июня 2023, 09:46 Двое жителей Подмосковья стали финалистами всероссийского проекта «Экософия»

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Два участника проекта «Экософия» из Подмосковья вышли в финал, который состоялся в Архангельской области в День эколога. Они станут представителями большой всероссийской экосборной.

В финальных испытаниях проекта Подмосковье представляли Дмитрий Корэ и Светлана Колесова. По словам первого заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Агафонова, полуфинал стал манифестом по привлечению внимания к сохранению и восстановлению экологии русской Арктики. В состав экосборной вошли 34 новых участника.

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Как отметил Дмитрий Корэ, полуфинал дал возможность молодым активистам проявить себя и поделиться своими рассуждениями на тему экологии.

«Здесь я узнал много нового про Малые Карелы и экотуризм, познакомился с интересными проектами участников по всем кейсам. За время полуфинала я понял, что многие молодые участники могут дать фору взрослым в разумности своих рассуждений», — сказал он.

Светлана Колесова занимается общественной деятельностью с 2016 года и является одним из учредителей общественной организации «Росток». Она объединяет инициативные семьи Павловского Посада для проведения культурных, спортивных, экологических и других мероприятий.

«Благодаря полученному опыту я смогу уверенней продвигать тему семейного эковолонтерства. Статус полуфиналиста, а в будущем, надеюсь, и финалиста конкурса позволит привлечь еще больше внимания к проекту со стороны власти и жителей родного города, а в будущем масштабировать проект на всю область», — поделилась она.

Конкурсная программа состояла из оценочных мероприятий, экспертных сессий, мастер-классов, эколого-промышленных экспедиции и многого другого. Большинство активностей прошло на территории Северного федерального университета.

Проект «Экософия» был запущен в июне прошлого года. К инициативе присоединились почти 50 тысяч активистов. Это дает им возможность самореализоваться и стать лидерами общественного мнения в области экологической культуры.

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