Движение временно перекроют на трассе М-11 «Нева» в Солнечногорске в ночь на 1 июня

В ночь на 1 июня с 2:00 до 4:00 на 58-м километре трассы М-11 «Нева» недалеко от поселка Верхнеклязьминского лесничества в Солнечногорске будут устанавливать П-образную опору. На время работ движение на участке перекроют, сообщили в минтрансе Московской области со ссылкой на ГК «Автодор».