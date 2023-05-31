31 мая 2023, 19:21
Движение временно перекроют на трассе М-11 «Нева» в Солнечногорске в ночь на 1 июня
В ночь на 1 июня с 2:00 до 4:00 на 58-м километре трассы М-11 «Нева» недалеко от поселка Верхнеклязьминского лесничества в Солнечногорске будут устанавливать П-образную опору. На время работ движение на участке перекроют, сообщили в минтрансе Московской области со ссылкой на ГК «Автодор».
Отрезок пути можно будет объехать через боковой проезд.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
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