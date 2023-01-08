08 января 2023, 22:04
Движение транспорта ограничили на Митяевском мосту в Коломне из‑за высокого уровня воды в реке
На Митяевском мосту в Коломне временно ограничили движение транспорта, это связано с поднявшимся уровнем воды в реке Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта Подмосковья.
В ведомстве добавили, что движение пешеходов по мосту осуществляется штатно.
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Также в областном Минтрансе напомнили, что 6 января было ограничено автомобильное движение на мосту и переправе в Озерах и Луховицах.
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О восстановлении движения транспорта на объектах и снятии временных ограничений сообщат дополнительно.
Ранее губернатор Воробьев объявил об открытии моста через Оку в Кашире.
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