Подмосковье 08 января 2023, 22:04 Движение транспорта ограничили на Митяевском мосту в Коломне из‑за высокого уровня воды в реке colomna.ru

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На Митяевском мосту в Коломне временно ограничили движение транспорта, это связано с поднявшимся уровнем воды в реке Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта Подмосковья.

В ведомстве добавили, что движение пешеходов по мосту осуществляется штатно.

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Также в областном Минтрансе напомнили, что 6 января было ограничено автомобильное движение на мосту и переправе в Озерах и Луховицах.

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О восстановлении движения транспорта на объектах и снятии временных ограничений сообщат дополнительно.

Ранее губернатор Воробьев объявил об открытии моста через Оку в Кашире.

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