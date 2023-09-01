Подмосковье 01 сентября 2023, 16:40 Движение транспорта ограничат в 6 городских округах Подмосковья в выходные Минтранс Подмосковья

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В пять муниципалитетах Подмосковья 2 сентября пройдут программы в честь Дня города, в Можайске отметят праздник воинской славы. В связи с этим движение транспорта ограничат, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, дороги перекроют на участке Наро-Фоминского шоссе в Кубинке, на улице Гагарина в Дедовске, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, в Чехове на Советской площади и на улицах Речная, Октябрьская и Маяковского в Красногорске.

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В связи с проведением 211-й годовщины Бородинского сражения с 8:00 2 сентября до 19:00 3 сентября ограничат движение на участках Можайского шоссе в районе деревни Семеновское и в сторону Спасо-Бородинского монастыря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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