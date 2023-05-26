Подмосковье 26 мая 2023, 12:38 Движение транспорта 27 и 28 мая изменят из-за военно-исторического праздника в Можайске Минтранс Подмосковья

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На время проведения военно-патриотической игры «Стойкий оловянный солдатик» в Можайске 27 и 28 мая временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Корректировки затронут участок дороги «Можайское шоссе — станция „Бородино“» от перекрестка с Можайским шоссе до съезда к поселку Бородинского музея. Движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 19:00.

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В ведомстве уточнили, что объехать можно будет по Можайскому шоссе, вдоль деревень Шевадрино, Ворошиволо, Семеновское и Псарево.

Водителей попросили планировать свой маршрут заранее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году на дороги Подмосковья выйдет 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены валидаторами для бесконтактной оплаты, системами климат-контроля, камерами видеофиксации и не только.

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