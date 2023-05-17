17 мая 2023, 12:51
Движение поездов в районе Апрелевки изменится в конце мая
Укладка скоростных стрелок и станционных путей для МЦД-4 изменит расписание поездов в районе Апрелевки в конце мая. Об этом сообщили в МЖД.
Работы проводят для обеспечения движения электричек в тактовом режиме.
Реклама
«На конечной станции будущего МЦД-4 Апрелевка укладываем скоростные стрелочные переводы. Ну, а чтобы пригородные поезда могли прибывать и отправляться с Киевского вокзала, не мешая работе диаметра, развиваем путевую инфраструктуру на станции Москва-Пассажирская-Киевская», — уточнили в транспортной компании.
На станции Апрелевка укладку стрелок проведут 27 и 28 мая. В эти дни составы будут пропускать по одному пути на участке Апрелевка — Крекшино. Строительные работы на станции Москва-Пассажирская-Киевская состоятся с 20 мая по 3 июня.
Пассажиров попросили быть внимательными и проверять движение поездов с расписанием.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
МЦД
Реклама
Реклама