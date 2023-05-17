Подмосковье 17 мая 2023, 12:51 Движение поездов в районе Апрелевки изменится в конце мая

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Укладка скоростных стрелок и станционных путей для МЦД-4 изменит расписание поездов в районе Апрелевки в конце мая. Об этом сообщили в МЖД.

Работы проводят для обеспечения движения электричек в тактовом режиме.

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«На конечной станции будущего МЦД-4 Апрелевка укладываем скоростные стрелочные переводы. Ну, а чтобы пригородные поезда могли прибывать и отправляться с Киевского вокзала, не мешая работе диаметра, развиваем путевую инфраструктуру на станции Москва-Пассажирская-Киевская», — уточнили в транспортной компании.

На станции Апрелевка укладку стрелок проведут 27 и 28 мая. В эти дни составы будут пропускать по одному пути на участке Апрелевка — Крекшино. Строительные работы на станции Москва-Пассажирская-Киевская состоятся с 20 мая по 3 июня.

Пассажиров попросили быть внимательными и проверять движение поездов с расписанием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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