Подмосковье 30 мая 2023, 16:50 Движение поездов отграничат в Балашихе из-за реконструкции станции МЦД-4 в начале июня

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Движение поездов ограничат в Балашихе со 2 по 5 июня. На станции Железнодорожная будут укладывать стрелочные переводы в рамках строительства МЦД-4.

Движение электропоездов ограничат по 1-му главному пути в направлении Москвы на участке Реутово — Железнодорожная. Поезда в столицу будут ходить по 3-му главному пути. Расписание изменится с 23:50 2 июня до 3:50 5 июня.

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Электрички в Москву 3 и 4 июня проследуют без остановок на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская и Никольское. А на Горьковском направлении часть рейсов отменят и увеличат интервалы движения пригородных поездов до 30-40 минут.

Актуальное расписание электричек можно найти в мобильном приложении и на сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 1,3 тысячи новых автобусов запустят в регионе в этом году.

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