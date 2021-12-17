Движение по новому мосту на трассе М-5 «Урал» открыли в Подмосковье

Новый мост через Москву-реку достроили в Жуковском. Он появился на трассе М-5 «Урал», и уже открыли движение. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Переправа протянулась более чем на километр. Здесь сделали четыре полосы движения. Новые конструкции заменили собой старый мост.

Все строительные и ремонтные работы на трассе М-5 проводят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Этот мост обеспечивает проезд по М-5 из Жуковского и близлежащих населенных пунктов в сторону Московской области Минтранс Подмосковья.

Помимо прочего, чтобы защитить биоресурсы Москвы-реки от вредных веществ, здесь построили локальные водоочистные сооружения.

А для подавления звуков, доносящихся с трассы, вблизи жилых домов установили шумозащитные панели.