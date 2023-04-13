13 апреля 2023, 17:29
Движение по мосту через реку Оку возобновили в Озерах
В четверг, 13 апреля, возобновился проезд транспорта по наплавному мосту через Оку в Озерах. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.
Теперь мост работает в штатном режиме. Также возобновился автобусный маршрут № 36 «Озеры — Кашира». Пассажиры могут пользоваться привычной схемой проезда, заезжая в Озеры.
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Движение транспорта по наплавным мостам и переправам было временно закрыто в середине марта. Причиной послужило повышение уровня воды в реке Оке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.
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Дороги
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