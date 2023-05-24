Подмосковье 24 мая 2023, 21:25 Движение по М-12 от Москвы до Казани откроют в конце года ГК "Автодор"

Читать 360tv в

Открытие движения на автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется на год раньше — в конце этого года. Об этом во время Дня дорожного строительства на выставке СТТ Expo в Москве рассказал замдиректора департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий Госкомпании «Автодор» Сергей Ильин.

По его словам, сдать дорогу досрочно позволяют инновационные технологии.

Реклама

Также на научно-практической конференции «Техника и технологии для строительства качественных и безопасных автомобильных дорог» директор департамента инвестиционной политики госкомпании «Автодор» Антон Буравов подчеркнул важность развития кадрового потенциала и инновационных технологий в дорожно-строительной отрасли.

На мероприятии представители компании и крупнейших производителей строительно-дорожной техники Китая, таких как SANY, Shantui, LiuGong, обсудили перспективы сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».