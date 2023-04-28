Подмосковье 28 апреля 2023, 15:08 Движение на Волоколамском шоссе в Истре временно ограничат 29 апреля Минтранс Подмосковья

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Патриотическое мероприятие в честь открытия мотосезона проведут 29 апреля в Истре. В связи с этим движение по Волоколамскому шоссе будет временно ограничено.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что движение будет перекрыто в деревне Ленино на крайней полосе Волоколамского шоссе вдоль военно-исторического музея. Время действия ограничений — с 10:00 до 12:30. Движение по внутренней полосе шоссе будет открыто.

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