Подмосковье 24 июля 2023, 19:48 Движение на трассе М-8 «Холмогоры» в Пушкино закроют из-за ремонта 20 августа ФКУ "Центравтомагистраль"

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В Пушкино на 35-м километре трассы М-8 «Холмогоры» по направлению в Москву перекроют движение машин с полуночи до четырех часов утра 20 августа. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

На это время запланировали монтажные работы. Объезд организуют через Старое Ярославское шоссе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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