13 июня 2023, 09:30
Движение на трассе А-108 в Серпухове открыли после ремонта путепровода
В Серпухове восстановлено движение по путепроводу, который расположен на 340-м километре федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо». Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Движение было закрыто 19 мая для обследования путепровода. Дорожники установили усиливающие двухсторонние накладки с высокопрочными болтами на балках пролетного строения. Это позволило восстановить несущую способность объекта.
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Сейчас движение на этом участке федеральной автодороги открыто.
Второй участок трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.
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