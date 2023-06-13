Подмосковье 13 июня 2023, 09:30 Движение на трассе А-108 в Серпухове открыли после ремонта путепровода Минтранс Подмосковья

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В Серпухове восстановлено движение по путепроводу, который расположен на 340-м километре федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо». Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Движение было закрыто 19 мая для обследования путепровода. Дорожники установили усиливающие двухсторонние накладки с высокопрочными болтами на балках пролетного строения. Это позволило восстановить несущую способность объекта.

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Сейчас движение на этом участке федеральной автодороги открыто.

Второй участок трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.