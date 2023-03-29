Подмосковье 29 марта 2023, 17:06 Движение на 300 участках дорог оптимизируют в Подмосковье за год Минтранс Подмосковья

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В Московской области третий год ведут работы по оптимизации дорожного движения на участках, где были зафиксированы затруднения и заторы. Для этого принимают точечные решения, не требующие капитальных затрат.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что места ликвидации заторов определяют с помощью ежедневного мониторинга движения на дорогах. Учитываются и пожелания самих жителей.

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«В этом году мы планируем оптимизировать порядка 300 мест и, соответственно, улучшить транспортную ситуацию. Эти места выбрали из тысячи предложений, каждое из которых мы разобрали совместно с представителями администраций округов, Госавтоинспекции и экспертов в сфере организации дорожного движения», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Так, например, за год модернизируют 20 светофоров в Мытищах, скорректируют дорожную разметку в Одинцове и расширят проезжую часть на въезде в ЖК «Алексеевская Роща» в Балашихе.

За два года в Подмосковье оптимизировали движение на более чем 400 участках, в том числе в Бронницах, Орехово-Зуеве, Ленинском округе и Одинцове.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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