Подмосковье 19 июня 2023, 14:04 Движение автомобилей на двух ж/д переездах ограничат в Подмосковье 21 и 22 июня Московская железная дорога

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В Подмосковье 21 и 22 июня временно ограничат движение автомобилей через железнодорожные переезды. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

С 10:00 до 15:00 21 июня движение в городе Дрезна на улице Первомайской будет возможно по одной полосе. Временные ограничения вызваны текущим ремонтом асфальтового покрытия. С 10:00 до 16:00 22 июня на перегоне Давыдово-Дулево переезд временно закроют из-за ремонта рельс. Объехать можно будет через Давыдово или Куровское.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что движение на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье к сентябрю.

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