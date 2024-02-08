Подмосковье 08 февраля 2024, 19:45 Движение автобусов по маршруту № 43 возобновили в Наро-Фоминске Минтранс Московской Области

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В Наро-Фоминске возобновили работу маршрута № 43 от железнодорожной станции Нара до поселка Ольховка. Два автобуса будут выполнять 38 рейсов в сутки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, возобновление маршрута позволит жителям Новой Ольховки без проблем добираться до железнодорожной станции в Наро-Фоминске, а также до других важных мест, например, до Ново-Ольховской школы или почты.

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Первый рейс отправляется от остановки «ст. Нара (ул. Московская)» в 06:10, а последний рейс от остановки «Почта (Новая Ольховка)» — в 20:48.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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