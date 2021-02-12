Две тысячи детей родились в Подмосковье благодаря репродуктивным технологиям за год

Еще не менее двух тысяч детей родились в Подмосковье благодаря репродуктивным технологиям. Они помогают бесплодным парам стать родителями.

В прошлом году процедура экстракорпорального оплодотворения помогла появиться на свет в Московской области более чем двум тысячам детей.

Это отметила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Современная медицина помогает многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем Светлана Лазарева.

Процедуру делают бесплатно — по ОМС. Во всех перинатальных центрах региона кабинеты репродуктивного здоровья появились осенью 2020 года.

Сведения о том, какие документы нужны для процедуры, можно узнать на сайте подмосковного Министерства здравоохранения.