Минздрав России назвал регион, в котором чаще всего делают ЭКО

Сотрудники Минздрава России назвали регион, в котором чаще всего делают ЭКО. Им оказалась Москва. В столице за прошлый год экстракорпоральное оплодотворение сделали 7478 женщин.

Второе место занял Санкт-Петербург. Здесь этой услугой воспользовались 3306 пациенток. На третьей позиции Московская область — 2138 женщины. Также в пятерку вошли Ставропольский и Краснодарский край, пишет портал «Ридус».

Реже всего к процедуре прибегали жительницы Дальневосточного федерального округа. В целом за минувший год благодаря ЭКО родились более 13 тысяч детей.