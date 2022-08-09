Две школы и два детских сада откроют в Балашихе 1 сентября

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву о скором открытии двух школ доложил глава Балашихи Сергей Юров.

«Мы активно готовимся к началу учебного года. В этом году у нас строятся пять школ, четыре из которых мы открываем к концу года. Большая школа на 1600 мест в микрорайоне Новоград Павлино, уже подобран персонал. Школа долгожданная, в прошлом году у жителей были сомнения о том, что она будет сдана к 1 сентября. Мы создали общественную группу и еженедельно встречались на объекте с жителями. В школе пять спортзалов, актовый зал на 1500 мест. В планах сделать ее центром притяжения всего микрорайона, где будут заниматься профессиональные команды по футболу, волейболу и баскетболу», — сообщил Сергей Юров во время еженедельного совещания с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

Сергей Юров также рассказал, что школа на 1775 мест в ЖК «Измайловский лес» вводится досрочно.

«Вскоре в микрорайон приедут новые семьи, школа, поликлиника и детсад у них будут под боком. Так, жители будут обеспечены всем необходимым, что очень важно», — отметил Сергей Юров.

Кроме того, осенью сдадут еще две школы: на 1100 мест в микрорайоне Саввино и на 1100 мест в микрорайоне Ольгино. Работа на объектах идет с опережением.

Сергей Юров подчеркнул, что с проблемой нехватки кадров образования Балашиха не сталкивается и полностью готова к началу учебного года.

Также во время совещания обсудили вопрос строительства дошкольных учреждений. С начала нового учебного года в Балашихе заработают два детских сада: на 125 мест на улице Заречной и на 80 мест на улице Твардовского. В будущих дошкольных учреждениях сейчас уже идет благоустройство территорий. В садиках собирают мебель и устанавливают необходимое оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства в Подмосковье. Благодаря им в регионе преобразятся набережные, лесопарки и исторические центры городов.